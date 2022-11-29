كندا تستدعي السفير الروسي بسبب قانون حظر دعاية المثلية الجنسية في روسيا

استدعت كندا السفير الروسي لدى أوتاوا، أوليغ ستيبانوف، للتعبير عن قلقها إزاء تبني البرلمان الروسي قانونا حول حظر الدعاية والترويج للمثلية الجنسية.

موسكو – سبوتنيك. وقال ستيبانوف في بيان، إن نائبة وزير الخارجية الكندية ساندرا ماكارديل “أعربت عن قلق كندا إزاء مبادراتنا التشريعية لحماية الجيل الشاب من الدعاية غير التقليدية التي يعتبرونها متناقضة مع حقوق الإنسان الأساسية”.

وأضاف السفير أن نائبة الوزير الكندية أعربت كذلك عن معارضتها لمنشورات السفارة الروسية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن “حماية القيم التقليدية”.

ولفت السفير إلى أن هناك “اختلافا كبيرا” في مواقف روسيا وكندا من هذه القضية.

وقال: “نحن لا نفرض عاداتنا وتقاليدنا عليهم، ونتوقع من الغرب ونطالبه بعدم فرض قيمه الزائفة علينا. وعندئذ سنعيش بالصداقة، حيث سيعيش كل واحد في بلاده وفقا لما يفضله ومبادئه”.

وأكد ستيبانوف أنه ردّ على انتقادات كندا والحكومات الغربية لروسيا، معتبرًا إياها “تدخلا في الشؤون الروسية الداخلية ومحاولة للتأثير على العملية التشريعية المستقلة في دولة ذات سيادة”.

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