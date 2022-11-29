البيت الأبيض: الولايات المتحدة لن تجبر أوكرانيا على التفاوض مع روسيا

أعلن مسؤول كبير في البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة لا تضغط على أوكرانيا للتفاوض مع روسيا وترحب بتصريحات فلاديمير زيلينسكي حول الاستعداد لـ “عالم عادل”.

موسكو – سبوتنيك. وقال المسؤول للصحفيين: “إن الولايات المتحدة لا تمارس أي ضغط على الأوكرانيين لإشراكهم في المفاوضات. لقد أوضحنا هذا الأمر في وقت سابق، ونحن نرحب بشدة بالتصريحات التي أدلى بها الرئيس زيلينسكي بشأن انفتاحه على عالم عادل”.

منذ 24 فبراير/شباط، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وحدد الرئيس فلاديمير بوتين الهدف النهائي في تحرير دونباس وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا ذاتها.

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