كولومبيا تشن حملة عسكرية لاستهداف جماعات مسلحة على الحدود

قال وزير الداخلية الكولومبي، ألفونسو برادا، أمس الاثنين، إن بلاده ستشن هجوما عسكريا على جماعات مسلحة غير شرعية تنشط في المناطق الحدودية، أنها تسعى إلى التعاون مع جيرانها.

وتعيش الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية في صراع داخلي منذ ما يقرب من ستة عقود، أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 450 ألف شخص، وفقا لوكالة “رويترز”.

واستأنف الرئيس جوستافو بيترو، أول يساري يقود البلاد، والذي تولى السلطة في أغسطس/آب الماضي، محادثات سلام مع جماعة جيش التحرير الوطني، بإجراء مفاوضات في فنزويلا.

مصرع 8 أشخاص في تحطم طائرة غربي كولومبيا