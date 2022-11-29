غوتيريش يدعو إلى اتخاذ إجراءات في 3 مجالات لمنع كارثة الأسلحة البيولوجية

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الاثنين، إلى اتخاذ إجراءات في ثلاثة مجالات لمنع كارثة الأسلحة البيولوجية.

وجّه غوتيريش هذا النداء في رسالة عبر الفيديو إلى المشاركين في المؤتمر الاستعراضي التاسع لاتفاقية الأسلحة البيولوجية في جنيف.

وقال غوتيريش إن مجال العمل الأول “هو تعزيز أحكام المساءلة في الاتفاقية لضمان عدم استغلال التقدم العلمي لأغراض عدائية”، مضيفا: “دعونا نتأكد من أن العلم والتكنولوجيا يستخدمان لمنفعة البشرية، وليس لتدميرها، وأن السلام يظل في صميم التنمية والتعاون العلمي”.

وتابع: “ثانيا، تحديث التفكير بشأن التحقق والامتثال بما يتناسب مع تهديدات اليوم”، مشيرًا إلى أن العالم “قد تغير بشكل كبير خلال العقود الخمسة الماضية وبالتالي يجب أن تتغير الاتفاقية”.

وأضاف: “ثالثا، منح الاتفاقية الموارد المالية والبشرية المتزايدة التي تحتاجها لتنفيذ هذا العمل المهم”.

وأوضح غوتيريش: “يدعم العالم بسخاء النظم العالمية المناهضة للأسلحة الكيميائية والانتشار النووي. يجب أن نفعل الشيء نفسه بالنسبة للأسلحة البيولوجية مع زيادة كبيرة في ميزانية الاتفاقية”.

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وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أنه “حان الوقت الآن لإغلاق كل الطرق لتطوير واستخدام هذه الأسلحة”.