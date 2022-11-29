الجيش الصيني يبعد طرادا أمريكيا قرب بحر الصين الجنوبي

قال الجيش الصيني، اليوم الثلاثاء، إنه أبعد طرادًا أمريكيًا مسلحًا بصواريخ موجهة دخل بشكل غير قانوني المياه بالقرب من جزر سبراتلي في بحر الصين الجنوبي.

وأفاد تيان جونلي، المتحدث باسم قيادة المنطقة الجنوبية في جيش التحرير الشعبي الصيني، بأن “تصرفات الجيش الأمريكي انتهكت بشكل خطير سيادة وأمن الصين”. واعتبر جونلي أن دخول السفينة الأمريكية المنطقة يظهر أن الولايات المتحدة “صانع مخاطر أمنية”، في بحر الصين الجنوبي. من جانبها، قالت قيادة المنطقة الجنوبية على حسابها على موقع “وي تشات” للتواصل الاجتماعي، إن قوات الجيش الصيني ستبقى في حالة تأهب قصوى، وفقا لوكالة أنباء “رويترز”. والسفينة المعنية في الحادثة هي الطراد الصاروخي “تشانسلورزفيل” الذي أبحر أخيرا عبر مضيق تايوان. البيت الأبيض: بايدن وماكرون يبحثان “تحديات” الصين وإيران فضلا عن دعم أوكرانيا وملف الطاقة وتطالب الصين بكل بحر الصين الجنوبي تقريبًا، وأصبحت واحدة من العديد من بؤر التوتر في العلاقة المتوترة بينها وبين الولايات المتحدة. فيما ترفض الولايات المتحدة ما تصفه بمطالبات الصين الإقليمية غير القانونية في المياه الغنية بالموارد.

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