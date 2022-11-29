القوات الروسية تصد هجوما أوكرانيا في لوغانسك

وذكر المراسل نقلا عن ضابط في الجيش الروسي، أندريه ماروتشكو، أن القوات الروسية صدت محاولات الهجوم على محور سفاتوفو، حيث فشلت القوات الأوكرانية بالتقدم.

وقال ماروتشكو: “تحاول التشكيلات المسلحة لأوكرانيا تكثيف العمليات الهجومية في اتجاه بلدة سفاتوفو خلال اليوم الماضي، حيث حاولت عدة مجموعات تكتيكية معادية اختراق خط الدفاع من ثلاثة اتجاهات في وقت واحد وتم صد جميع الهجمات، موضحاً أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة وعادت إلى مواقعها”.