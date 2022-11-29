قطر تعلن تصدير 2 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا إلى ألمانيا بدءا من 2026

وقعت شركة “قطر للطاقة”، مع “كونوكو فيليبس” الأمريكية، عقدا لمدة 15 عاما، يقضي بتزويد ألمانيا بمليوني طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا، اعتبارا من عام 2026.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية- قنا، بأنه “سيتم بموجب العقد مع “كونوكو فيليبس” المتخصصة في مجال استكشاف وإنتاج ونقل وتسويق النفط الخام والغاز الطبيعي، تزويد ألمانيا بنحو 2 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا؛ وستكون أول شحنة في عام 2026″.

من جانبه، قال رئيس قطر للطاقة سعد الكعبي، في مؤتمر صحفي مشترك مع كونوكو فيليبس، إن “ألمانيا تمثل أكبر سوق للغاز في أوروبا، ونحن ملتزمون بدعم أمن الطاقة فيها”.

سيتم بموجب العقد تزويد #ألمانيا بنحو 2 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال.. وستكون أول شحنة في عام 2026#قنا #اقتصاد — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) November 29, 2022

وتواجه ألمانيا، مثل باقي الدول الأوروبية، أزمة غير مسبوقة وارتفاعا في أسعار الكهرباء والغاز، لا سيما بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، أواخر فبراير/ شباط الماضي، وفرض عقوبات على موسكو.