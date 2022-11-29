مكتب أردوغان: تركيا نسقت إجراءاتها مع روسيا خلال العمليات الجوية شمالي سوريا والعراق

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين، اليوم الثلاثاء، إن أنقرة نسقت إجراءاتها مع موسكو خلال العملية الجوية شمالي سوريا والعراق.

وأضاف قالين في تصريحات لقناة -A Haber التركية: “تتم مناقشة هذه القضايا فيما يتعلق بخططنا لعمليات القوات الجوية. كيف دخلنا المجال الجوي في تل رفعت؟ ناقشنا هذا [مع روسيا]، ونسقنا أعمالنا. نحن نخطط ونناقش وننسق ونتصرف”.

ومنذ 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، تشن تركيا عملية جوية ضد قواعد مسلحة لوحدات حماية الشعب (YPG) وحزب العمال الكردستاني (PKK) (المحظورين في تركيا) شمالي سوريا والعراق.

أردوغان: تركيا لها حق التصرف في المناطق التي حددتها خارج حدودها لحماية أمنها

ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العملية بأنها ناجحة، مما أثار احتمال إجراء عملية برية إضافية قريبا.

وأمس الاثنين، قال الرئيس التركي إن لدى بلاده “حق التصرف في المناطق التي حددتها خارج حدودها من أجل حماية أمنها”.