بوتين يسمح لشركة روسية بشراء أصول تحالف شركتي "رينو" و"نيسان" المصرفية في البلاد

ونشرت بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية الوثيقة وجاء فيها: “وفقًا للفقرة 5 من المرسوم الصادر عن الرئيس الروسي بتاريخ 5 أغسطس/ آب 2022 رقم 520 يسمح لشركة تصنيع السيارات الروسية “أفتوفاز” بالحصول على 100% من أسهم مصرفRN Bank التابع لتحالف شركتي “رينو” و”نيسان”.