الجيش الإسرائيلي يدعو إلى عدم نشر فيديو عملية دهس قرب القدس استهدفت مجندة

دعا الجيش الإسرائيلي من وصفهم بالجمهور المسؤول في إسرائيل إلى الامتناع عن نشر مقطع فيديو يوثق عملية دهس استهدفت إحدى مجنداته قرب مدينة القدس في وقت سابق اليوم الثلاثاء.

وقال الجيش في بيان مقتضب نشره على حسابه الرسمي في موقع “تويتر” إنه يطلب من “الجمهور المسؤول في إسرائيل الامتناع عن نشر فيديو الدهس في (مستوطنة) كوخاف يعقوب”، شمالي القدس.

דובר צה”ל מבקש מהציבור האחראי בישראל להימנע מהפצת סרטון הדריסה בכוכב יעקב — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 29, 2022

وأصيبت مجندة إسرائيلية بجروح وصفت بالخطيرة، في عملية دهس نفذها فلسطيني، قتلته قوات الأمن الإسرائيلية بعد مطاردة قصيرة.

ومنفذ العملية هو راني مأمون فايز أبو علي (45 عاما)، من سكان بلدة بيتونيا قضاء رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة (4.5 كم غرب مدينة القدس) وهو أب لخمسة أطفال.