العراق يعلن عن 9 ملفات ناقشها رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته لطهران

كشف المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي محمد السوداني عن الملفات الذي ناقشها السوداني والوفد المرافق له مع الجانب الإيراني خلال زيارته لطهران.

وأفاد المكتب الإعلامي في بيان له، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن رئيس مجلس الوزراء بحث، اليوم الثلاثاء، 9 ملفات في إيران.

وأوضح بأن السوداني والوفد الرسمي المرافق له، “عقد جلسة مباحثات موسّعة مع الجانب الإيراني في العاصمة طهران التي وصلها في وقت سابق صباح اليوم”.

ولفت إلى أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ترأس الجانب الإيراني في المباحثات، مشيرا إلى أن “الجلسة شهدت البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها ملف التنسيق الأمني، والتبادل التجاري، والتعاون في مجال الطاقة والاستثمار وتنظيم السياحة والزيارات الدينية المتبادلة، فضلاً عن ملف المياه ومواجهة تحديات التغير المناخي وآثاره الاقتصادية”.

رئيس الوزراء العراقي يبدأ زيارة رسمية إلى إيران

وصل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، صباح اليوم الثلاثاء، إلى مطار طهران الدولي في زيارة رسمية للجمهورية الإسلامية، على رأس وفد رفيع المستوى.