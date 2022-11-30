ريابكوف: لا توجد إشارات بشأن استعداد واشنطن لاستئناف مفاوضات الاستقرار الاستراتيجي

أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، أنه لا توجد أي إشارات على أن الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف مفاوضات الاستقرار الاستراتيجي

موسكو – سبوتنيك. وقال ريابكوف للصحفيين، على هامش الاجتماع في مؤسسة “غورتشاكوف” لدعم الدبلوماسية العامة: “تعتمد هذه المسألة كلياً على الخيار الذي ستتخذه واشنطن. لم يكن لدينا أي إشارات أو علامات بشأن اهتمام الجانب الأمريكي باستئناف مثل هذا الحوار، سواء قبل اتخاذ قرار تأجيل انعقاد لجنة المشاورات الثنائية أو بعده”.

وأشار ريابكوف إلى أن هناك فرصة لاستئناف الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، ولكن فقط إذا أدركوا في واشنطن أنه من غير الممكن فرض تفضيلاتها وأولوياتها.

وتابع ريابكوف: “نحن بالذات، لا نبدي أي مبادرة في هذا المجال: لأن الجانب الآخر هو من قرر طي هذا الحوار، إذا يجب عليه هو، إذا رأى ذلك مناسبا، أن يأخذ زمام المبادرة لاستئنافه، وإلا فإننا سنجد أنفسنا وكأننا في موقع الخاسر”.

وأضاف: “نهجنا في هذا الموضوع معروف جيدا للأمريكيين، وهو ليس انتهازيا، بل قائم على مصالح أمننا القومي الذي ندركه بعمق. ونعتقد أن الحوار ممكن فقط على مبدأ توازن المصالح والبحث عن القواسم المشتركة. هنا لا يمكن أن يكون فرض من جانب واحد لهذا الرأي أو ذاك”.

وأشار ريابكوف، إلى أنه: “إذا أدرك الأمريكيون ذلك وكانوا مستعدين للعمل بهذه الطريقة، فهناك فرص”.

ريابكوف: لم يكن لدى موسكو خيار آخر سوى تأجيل المشاورات بشأن معاهدة “ستارت”