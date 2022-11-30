الخليفي يعلن أن سان جيرمان قد يرحل عن ملعبه الحالي لأنه "لم يعد موضع ترحيب"

قال ناصر الخليفي، رئيس نادي “باريس سان جيرمان” الفرنسي، إن النادي يبحث عن “خيارات” للانتقال إلى ملعب جديد.

وأوضح الخليفي في حديث مع صحيفة “ماركا” الاسبانية أن السبب وراء ذلك، هو أن الفريق “لم يعد موضع ترحيب” في ملعب “بارك دي برانس”.

وأضاف “لم نعد موضع ترحيب في بارك دي برانس. يضغطون علينا للرحيل، يتلاعبون بنا ونحن متعبون”.

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وقال إن النادي يقع “تحت ضغط” من بلدية باريس لمغادرة الملعب الذي يتخذ منه مقرًا له منذ 1974 و”يبحث عن خيارات أخرى” من دون أن يحددها.

وتابع “أحب بارك دي برانس، إنه تاريخنا وأحترمه أكثر من أي شيء آخر. البقاء كان دائمًا الخيار المفضل لدينا ولكن لا أعتقد أنهم يرغبون بنا. لقد استثمرنا 80 مليون يورو (83 مليون دولار) في الملعب. لكنه ليس ملكنا. من سيوافق على فعل شيء كهذا؟”.

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واشتكى الخليفي الأسبوع الماضي من رفض مجلس مدينة باريس بيع الملعب الذي يتسع لـ48 ألف متفرج، لشركة قطر للاستثمارات الرياضية المالكة للنادي، لكن بلدية باريس قالت “ليس خيارنا الأول أن نبيعهم بارك دي برانس. إنه تراث المدينة والباريسيين”.