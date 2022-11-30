ستولتنبرغ: حلف "الناتو" قادر على نشر قوات إضافية في الجناح الشرقي لأوروبا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، اليوم الثلاثاء، إن القيادة العسكرية لحلف “الناتو” يمكنها إرسال قوات إضافية إلى الجناح الشرقي إذا لزم الأمر.

موسكو – سبوتنيك. وذكر ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الوزاري للتحالف في بوخارست: “لقد مُنح قائدنا الأعلى للحلف سلطة إضافة المزيد من القوات إذا رأى ذلك ضروريا”. ينعقد اجتماع وزراء خارجية الناتو في العاصمة الرومانية في الفترة من 29 إلى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وتابع: “لدى حلف شمال الأطلسي خطط لحماية جميع الحلفاء والدفاع عنهم، وهذه أيضا هي الخطط التي قمنا بتنشيطها عندما (بدأت العملية العسكرية الروسية) في أوكرانيا”.

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وأضاف ستولتنبرغ: “قمنا بتنشيطها في نفس الصباح (بدء العملية العسكرية)، وقد أدى ذلك إلى مزيد من تواجد الناتو، حيث أصبح الآن 40 ألف جندي ضمن قيادة الناتو في الشرق جزءا من التحالف ومدعومة بقوات جوية وبحرية كبيرة”.

في نهاية يونيو/ حزيران، اتفق قادة “الناتو” على خطة لحشد كبير لقوات الحلف على الجانب الشرقي بحلول عام 2023، وسط العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك، تعهدت دول الحلف بزيادة الإنفاق الدفاعي.