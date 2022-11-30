أمريكا توافق على بيع أنظمة "درون" ومعدات عسكرية لقطر مقابل مليار دولار

قالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة وافقت على صفقة محتملة بقيمة مليار دولار لتوريد عشرة أنظمة طائرات دون طيار ومعدات ذات صلة إلى قطر.

واشنطن- سبوتنيك. وذكرت الوكالة في بيان صحفي: “اتخذت وزارة الخارجية قرارا بالموافقة على مبيعات عسكرية أجنبية محتملة لحكومة قطر، (لتوريد) أنظمة الهزيمة المتكاملة لنظام الطائرات دون طيار ذات الموقع الثابت والمنخفض والبطيء والصغير الحجم والمعدات ذات الصلة بتكلفة تقديرية مليار دولار”.

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تشتمل المعدات ذات الصلة على 200 جهاز اعتراض من طراز “كويوت بلوك 2” ونظام مكافحة الحرب الإلكترونية غير المأهولة “كواوس” وقاذفات “كويوت” ورادارات نظام التردد اللاسلكي “كو باند” المتعدد الوظائف وقيادة وسيطرة الدفاع الجوي في المنطقة الأمامية “فاد سي 2”.

في وقت سابق من هذا العام، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن صنّف قطر حليفا رئيسيا للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي، وفاء بالوعد الذي قطعه لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، في بداية العام.