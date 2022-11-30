إدانة زعيم ميليشيا أمريكية بالتحريض على الفتنة في هجوم الكابيتول

أدانت هيئة محلّفين في واشنطن، اليوم الثلاثاء (بالتوقيت المحلي)، ستيوارت رودس، مؤسّس ميليشيا “أوث كيبرز” (حرّاس القَسَم) اليمينية، بتهمة التمرّد.

ويأتي ذلك بسبب دوره في الهجوم الذي شنّه مناصرون للرئيس السابق دونالد ترامب على مبنى الكونغرس، في 6 يناير/كانون الثاني 2021، وفقا لوكالة “فرانس برس”.

وفي ختام شهرين من المحاكمة أمام محكمة فيدرالية في واشنطن و3 أيام من المداولات، خلصت هيئة المحلّفين المؤلّفة من 12 عضواً إلى أنّ رودس ورفيقه في الميليشيا كيلي ميجس مذنبان بتهمة التمرّد، في حين برّأت 3 متّهمين آخرين من التّهمة التي تصل عقوبتها إلى السجن 20 سنة.

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