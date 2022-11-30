البرلمان التشيكي يسمح للجنود الأوكرانيين بالبقاء في البلاد للتدريب

وافق برلمان جمهورية التشيك على بقاء الجنود الأوكرانيين في البلاد أثناء تلقيهم التدريب، وكذلك نشر جنود تشيكيين في دول أخرى لتدريب الجيش الأوكراني، حسبما أفاد راديو التشيك، أمس الثلاثاء.

وبحسب التقرير، وافق نواب البرلمان على القرار بأغلبية الأصوات، حيث سيتم تدريب الجنود الأوكرانيين في منطقة التدريب العسكري في ليبافا، كما يعقد ما مجموعه خمس دورات تدريبية مدتها أربعة أسابيع حتى نهاية عام 2023، يشارك فيها نحو 800 جندي أوكراني.

وقال التقرير إن حزب “الحرية والديمقراطية”، وهو حزب سياسي يميني شعبوي في جمهورية التشيك، صوّت ضد القرار.

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علاوة على ذلك، وافق البرلمان على نشر 55 جنديا تشيكيا في دول أخرى لتدريب الجيش الأوكراني، حسبما ذكرت وسائل الإعلام.