البرلمان التشيكي يسمح للجنود الأوكرانيين بالبقاء في البلاد للتدريب

وافق برلمان جمهورية التشيك على بقاء الجنود الأوكرانيين في البلاد أثناء تلقيهم التدريب، وكذلك نشر جنود تشيكيين في دول أخرى لتدريب الجيش الأوكراني، حسبما أفاد راديو التشيك، أمس الثلاثاء.
وبحسب التقرير، وافق نواب البرلمان على القرار بأغلبية الأصوات، حيث سيتم تدريب الجنود الأوكرانيين في منطقة التدريب العسكري في ليبافا، كما يعقد ما مجموعه خمس دورات تدريبية مدتها أربعة أسابيع حتى نهاية عام 2023، يشارك فيها نحو 800 جندي أوكراني.
وقال التقرير إن حزب “الحرية والديمقراطية”، وهو حزب سياسي يميني شعبوي في جمهورية التشيك، صوّت ضد القرار.
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علاوة على ذلك، وافق البرلمان على نشر 55 جنديا تشيكيا في دول أخرى لتدريب الجيش الأوكراني، حسبما ذكرت وسائل الإعلام.
بالإضافة إلى ذلك، وافق المشرعون في البلاد على استمرار مشاركة الجيش التشيكي في مهمة الناتو في العراق في عامي 2023 و2024 ونشر 40 من ضباط الشرطة العسكرية في كوسوفو، حيث سيتم دمجهم في الوحدة المتخصصة المتعددة الجنسيات في إيطاليا، من يوليو/تموز 2023 حتى نهاية عام 2024.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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