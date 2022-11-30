الخارجية الروسية تقول إنه لا يوجد دليل على أن طهران تريد تطوير أسلحة نووية

أعلن مدير إدارة منع الانتشار والحد من الأسلحة في وزارة الخارجية الروسية، فلاديمير يرماكوف، أن مراجعة إيران ملف مشاركتها في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، يعني نية طهران تطوير أسلحة نووية.

موسكو – سبوتنيك. وقال يرماكوف لوكالة “سبوتنيك”: “إيران كانت ولا تزال طرف حسن النية في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وأسهم إبرام خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2015 على إزالة جميع الأسئلة التي طرحتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية على طهران في ذلك الوقت بشكل نهائي”.

وأضاف: “بعد ذلك، ظلت إيران لعدة سنوات الدولة الأكثر تدقيقًا بين أعضاء الوكالة، ولم تخرج عن التزاماتها”.

وأكد يرماكوف أنه لا يوجد دليل على أن طهران تريد تطوير أسلحة نووية.

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