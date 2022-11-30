انفجار غاز في المكسيك يخلف 11 مصابا

قالت الحماية المدنية في المكسيك، يوم الثلاثاء، إن 11 شخصًا أصيبوا ونقلوا إلى المستشفى بعد انفجار وحريق لاحق، ناجم عن تسرب غاز الإيثان خلال عملية حرق خاضعة للرقابة في ولاية فيراكروز المكسيكية.
وبحسب السلطات، “وقع انفجار في موقع تسرب الإيثان أثناء عمليات الحرق المراقبة. وهناك تقارير من الموقع عن إصابة 11 من أفراد فرقة العمل، أحدهم مصاب بحروق من الدرجة الثانية والآخرون بحروق من الدرجة الأولى، ونقلوا جميعا إلى المستشفيات في بلدتي أجوا دولسي ونانتشيتال”.
الرئيس المكسيكي يستعرض قوته في مسيرة حاشدة بالعاصمة.. فيديو
28 نوفمبر, 06:28 GMT
وأكدت السلطات أن خدمات الطوارئ تواصل العمل في الموقع حيث لا تزال النيران مشتعلة.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك