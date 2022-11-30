انفجار غاز في المكسيك يخلف 11 مصابا

وبحسب السلطات، “وقع انفجار في موقع تسرب الإيثان أثناء عمليات الحرق المراقبة. وهناك تقارير من الموقع عن إصابة 11 من أفراد فرقة العمل، أحدهم مصاب بحروق من الدرجة الثانية والآخرون بحروق من الدرجة الأولى، ونقلوا جميعا إلى المستشفيات في بلدتي أجوا دولسي ونانتشيتال”.