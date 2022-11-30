في حادثة نادرة… إخراج 187 قطعة نقدية من معدة رجل

وقال الدكتور أشوار كالابورجي، إن الرجل كان يمر بمشكلة نفسية، لذا كان يبتلع هذه العملات على مدى شهرين إلى ثلاثة أشهر، مضيفًا أن الرجل جاء إلى المستشفى وهو يعاني من أعراض قيء وانزعاج في المعدة، وبعد إجراء الأشعة السينية والتنظير، تم العثور على العديد من العملات المعدنية في معدته، لذلك تقرر إجراء عملية جراحية لإخراجها.