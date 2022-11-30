الخارجية الإيطالية: يجب على الناتو حماية جميع دول غرب البلقان وجيران أوكرانيا

صرح وزير الخارجية، نائب رئيس الوزراء الإيطالي، أنتونيو تاغاني، أنه يجب على الناتو حماية جميع دول غرب البلقان وجيران أوكرانيا.
قال تاغاني، لدى وصوله إلى الاجتماع الدوري لوزراء خارجية دول الحلف في بوخارست، اليوم الأربعاء: “بصفتنا حلف شمال الأطلسي، يجب علينا الدفاع عن جميع دول غرب البلقان وجيران أوكرانيا. من المهم العمل معًا الآن، لأن الوحدة هي أهم شيء، وهي ترسل إشارة واضحة إلى روسيا بأننا مستعدون للدفاع عن هذه البلدان”.
وأضاف: “نحن بحاجة لمزيد من أوروبا في غرب البلقان. هذه هي الاستراتيجية الجديدة لإيطاليا. الاستقرار هو المفتاح للحفاظ على السلام وكذلك لمحاربة الهجرة غير الشرعية”.
وأشارت موسكو مرارا وتكرارا إلى أن حلف شمال الأطلسي يهدف إلى المواجهة.
ستولتنبرغ: حلف “الناتو” قادر على نشر قوات إضافية في الجناح الشرقي لأوروبا
أمس, 20:35 GMT
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن التوسع الإضافي للكتلة لن يجلب المزيد من الأمن إلى أوروبا.
وصرحت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تظل منفتحة على الحوار مع الناتو، ولكن على قدم المساواة، بينما يجب على الغرب التخلي عن سياسته في عسكرة القارة.
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