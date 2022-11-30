الخارجية الإيطالية: يجب على الناتو حماية جميع دول غرب البلقان وجيران أوكرانيا

قال تاغاني، لدى وصوله إلى الاجتماع الدوري لوزراء خارجية دول الحلف في بوخارست، اليوم الأربعاء: “بصفتنا حلف شمال الأطلسي، يجب علينا الدفاع عن جميع دول غرب البلقان وجيران أوكرانيا. من المهم العمل معًا الآن، لأن الوحدة هي أهم شيء، وهي ترسل إشارة واضحة إلى روسيا بأننا مستعدون للدفاع عن هذه البلدان”.