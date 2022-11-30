الصين تحث أمريكا على التوقف عن تقويض الاستقرار الاستراتيجي العالمي

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، في إفادة صحفية، اليوم الأربعاء، تعليقا على تقرير البنتاغون: “يجب على الولايات المتحدة إعادة النظر بجدية في سياستها النووية والتخلي عن عقلية الحرب الباردة ومنطق الهيمنة والتوقف عن تقويض الاستقرار الاستراتيجي العالمي”.