مباراة إيران وأمريكا "بنكهة سياسية" في شوارع بيروت… صور وفيديو

واكب مشجعو الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت، ليل أمس الثلاثاء، المباراة التاريخية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية والتي بدورها أخذت طابعا سياسيا بين الجماهير على أرض الواقع وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.

وتجمهر المشجعون في أحد مقاهي ضاحية بيروت الجنوبية، رافعين الأعلام الإيرانية وسط أجواء حماسية رافقت المباراة، وعبّر عدد من المشجعين لـ”سبوتنيك” عن دعمهم لإيران والوقوف إلى جانبها، وقال أحدهم إن “إيران وقفت مع لبنان ودعمته للنهوض دون أي مقابل، أتمنى أن يفوز المنتخب ويتأهل وهو منتخب قوي”.

وقال مشجع آخر: “نشجع إيران محبة بهم، ومحبة بالإمام الخامنئي وهو سبب رئيسي لهذا التشجيع”، وقال آخر: “دائما يجب أن تشجع من يقف إلى جانبك في مختلف الظروف، وإيران هي من وقفت معنا ولذلك نشجعها ونتمنى أن تفوز بكأس العالم”.

واعتبر أحد المشجعين أن “مباراة إيران أمام الولايات المتحدة هي نهاية كأس العالم، والفوز على الولايات المتحدة يعادل الفوز بكأس العالم”.

وكان قد نشر ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صورا من بيروت عام 1998 بعد فوز منتخب إيران على الولايات المتحدة في كاس العالم فرنسا.

© Sputnik . abedal kader albai مشجعون لبنانيون يواكبون مباراة إيران وأمريكا بشغف كبير مشجعون لبنانيون يواكبون مباراة إيران وأمريكا بشغف كبير © Sputnik . abedal kader albai

ونشر أحد المقاهي صورة لافتة رفعت من داخل صالة التشجيع كتب عليها “الموت لأمريكا”.

© Sputnik . abedal kader albai مشجعون لبنانيون يواكبون مباراة إيران وأمريكا بشغف كبير مشجعون لبنانيون يواكبون مباراة إيران وأمريكا بشغف كبير © Sputnik . abedal kader albai

وغرّد مدير مركز “الارتكاز” الإعلامي سالم زهران على حسابه في “تويتر”، قائلا: “فصل العاطفة والانتماء سواء السياسي أو الجغرافي عن كرة القدم وبخاصة في كأس العالم قطر2022 يكاد يكون مستحيلاً”.

لقاء أمس جاء بعد مرور 24 عاما على آخر لقاء بين المنتخبين في مونديال فرنسا عام 1998، في ظل أجواء مشحونة وعلاقات متوترة وعدائية بين البلدين.

© Sputnik . abedal kader albai مشجعون لبنانيون يواكبون مباراة إيران وأمريكا بشغف كبير مشجعون لبنانيون يواكبون مباراة إيران وأمريكا بشغف كبير © Sputnik . abedal kader albai

وكان قد أثار الاتحاد الأمريكي لكرة القدم غضب الحكومة الإيرانية، بعد نشره على وسائل التواصل الاجتماعي علم إيران الوطني لفترة وجيزة دون شعار الجمهورية الإسلامية.

وتأهل منتخبا إنجلترا والولايات المتحدة إلى دور الستة عشر، في ختام منافسات المجموعة الثانية من نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، اليوم الثلاثاء، بعد فوزهما على ويلز وإيران على التوالي.