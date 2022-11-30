ناريشكين: وارسو تريد إجراء استفتاء غربي أوكرانيا لإعادة أراضي الأجداد

صرّح مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، أن القيادة البولندية تعتزم إجراء استفتاءات في مناطق غربي أوكرانيا لتبرير مطالبتها بالأراضي الأوكرانية.

وقال ناريشكين في مقابلة مع وكالة “سوبتنيك”، اليوم الأربعاء: “من أجل إضفاء الطبيعة الشرعية لعمليات الاستحواذ على الأراضي المخطط لها، قررت القيادة البولندية استخدام التجربة الروسية الناجحة لإعادة أراضي الأجداد من خلال إجراء استفتاءات بشأنها”.

وبحسب قوله، فإن الخدمات الخاصة البولندية “سربت” لوسائل الإعلام الأوكرانية، باعتبارها “منطادًا تجريبيا”، معلومات حول الإعداد المزعوم لاستفتاء في منطقة لفوف الأوكرانية حول موضوع الانضمام إلى بولندا.

وأضاف ناريشكين: “من المفترض أن يتم رصد وتحليل ردود فعل اللاعبين الإقليميين المهمين والمواطنين العاديين”.

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