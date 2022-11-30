طبيب يكشف سبب عدم الحاجة إلى "رفع" جهاز المناعة

كشف الطبيب الروسي أليكسي فودوفوزوف لماذا لا ينبغي تناول الفيتامينات ومختلف العقاقير لزيادة المناعة خاصة في فصل الخريف والشتاء وكيفية مساعدة الجهاز المناعي.

وقال فودوفوزوف في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” إن تناول الأدوية ومستحضرات الفيتامينات من أجل “رفع” المناعة لا معنى له: “من الأفضل عدم لمس هذا الجهاز. لحسن الحظ، عادة لا يتفاعل مع تجاوزاتنا. يمكننا أن نشرب أي شيء، لكن هذا لن يؤثر على جهاز المناعة”.

ووفقا له، إذا أمكن تحقيق الرغبة في تحقيق “استجابة مناعية قوية”، فإن ذلك سيؤدي إلى عواقب سلبية للغاية.

وأضاف: “لسنا بحاجة إلى استجابة مناعية قوية. علم أمراض المناعة الذاتية، على سبيل المثال، هو استجابة مناعية أكثر قوة. أو رد فعل مناعي مفرط، سمع الكثيرون عنه بالفعل، كما أن عاصفة خلوية قتلت الناس خلال فترة كورونا، هي أيضًا زيادة مناعة”.

وأوضخ الطبيب أن الجهاز المناعي سيستجيب بشكل كاف للتهديدات إذا كنت تتبع أسلوب حياة صحي “الإفراط في تناول الطعام والخمول البدني والإجهاد المفرط وقلة النوم – كل ذلك يؤثر على جهاز المناعة. لذلك، بشروط، يمكننا مساعدته من خلال القضاء على هذه العوامل. أي تناول الطعام بشكل طبيعي، وعدم الإفراط في الأكل وعدم تعريض نفسك للسمنة ومحاولة الحركة”.

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