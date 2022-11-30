توقعات بإبقاء "أوبك +" على مستويات إنتاج النفط الحالية رغم عدم اليقين في الأسواق

تشير توقعات المحللين والمستثمرين بشكل متزايد إلى احتمال إبقاء “أوبك” وحلفائها مستويات الإنتاج مستقرة، بعد أن حولت المنظمة اجتماعها المقبل إلى لقاء عبر الإنترنت وسط حالة من عدم اليقين في الأسواق.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أشار مندوبو تحالف “أوبك +” إلى أن السعودية وشركاءها قد يفكرون في فرض قيود إضافية على الإنتاج في اجتماعهم يوم الأحد، والذي كان من المقرر عقده في مقر المنظمة في فيينا.

السعودية تخفض صادراتها النفطية مع تنفيذ المملكة لاتفاق “أوبك +”

ولكن مع قرار المجموعة بعقد جلسة افتراضية بدلا من ذلك، تغير الآراء. لا تزال هناك مناقشة بشأن تخفيضات أعمق للإمدادات، لكن يتوقع محللو النفط ومسؤولو “أوبك +” على نطاق واسع أن التحالف سيبقي الإنتاج دون تغيير.

ويقولون، بحسب وكالة “بلومبيرغ”، إن منظمة البلدان المصدرة للنفط وشركائها يواجهون الكثير من عدم اليقين في الوقت الحالي لتغيير المسار. توقعات الطلب في الصين غير واضحة ولا يزال الدبلوماسيون الأوروبيون يساومون بشأن حد أقصى لسعر الصادرات النفط الروسي.