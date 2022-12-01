باحث: زيارة الدبيبة إلى تونس إيجابية لصالح البلدين لحل المختنقات الاقتصادية والتجارية

رأي الباحث التونسي في العلاقات الدولية المختص في الشأن الليبي، البشير الجويني، أن زيارة رئيس حكومة الوحدة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، والوفد المرافق له اليوم للجمهورية التونسية إيجابية من الناحية الاقتصادية للبلدين.

بنغازي – سبوتنيك. وأكد الجويني، في حديث مع وكالة “سبوتنيك”، أن الزيارات المتبادلة ضرورية من أجل حل مشكلات التونسيين والليبيين المتعلقة في حقوق المواطنين وتيسير التنقل للأشخاص على مستوى التجاري والاستثماري وتوفير العمالة.

وقال الجويني ردا على سؤال حول أهمية زيارة الدبيبة في هذا التوقيت إلى تونس إن “زيارة رئيس حكومة الوحدة الليبي السيد عبد الحميد الدبيبة والوفد المرافق له لتونس هي في إطار تعزيز العلاقات التونسية الليبية المتواصلة بغض النظر عن الحكومتين المتواجدتين في تونس وليبيا وعن الحسابات السياسية التي يراها بعض الأطراف التونسية والليبية على أنها من أجل أخذ شرعية إضافية من تونس لصالح الدبيبة وذلك في إطار مناكفات لها حسابات إقليمية ودولية وبغض النظر على أن هذا صحيح أو غير صحيح”.

واعتبر الباحث التونسي في العلاقات الدولية أن “العلاقات التونسية الليبية والزيارات ما بين مختلف المسؤولين بين تونس وليبيا مسألة إيجابية خاصة فيما تعمل على حل المختنقات وهذا بناء على تصريحات المسؤولين الأولى خلال زيارة الوفد الحكومي التونسي لليبيا في وقت سابق”.

وأوضح الجويني أن “هناك حل لكل المختنقات فيما يتعلق بالعلاقات للبلدين في الجانب الاقتصادي خاصة بالمعابر الحدودية وكذلك الحديث حول فتح خط بحري وتجاري بما يساهم في فك العزلة للجانبين وتيسير تنقل الأشخاص والبضائع بالإضافة إلى الحديث حول تعاون مالي بين البلدين والوديعة الليبية وغيرها من المسائل تم الحديث فيها خلال زيارة السابقة”.

الدبيبة يبحث مع سعيد إعادة فتح الحدود الليبية التونسية

وأضاف الجويني أن “التواصل بين البلدين ضروري لحل مشكلات التونسيين والليبيين في بعدها الأول والمباشر المتعلقة في حقوق المواطنين لتيسير التنقل بين البلدين للأشخاص على مستوى التجاري والاستثماري وخاصة مسألة العمالة وتوفير الخدمات الأساسية التي تحتاجها ليبيا سوء فيما يخص جانب الصحة أو العمالة الماهرة أو غيرها من أبواب التعاون الكبيرة والمهمة واتفاقيات كثيرة تحكمها”، مضيفا أن “لكن كل هذا يحتاج إلى تفعيل أكثر من أي وقت مضى من أجل حل المختنقات التونسية والليبية بعيداً عن المناكفات السياسية”.

ويزور رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة والوفد المرافق له رفقة محافظ البنك المركزي الليبي الصديق الكبير جمهورية تونس اليوم الأربعاء، بدعوة من رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد للتباحث حول عدد من القضايا الاقتصادية والتجارية والأمنية بين البلدين.

وفي السياق نفسه، أكد المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الليبية في بيان صحفي أن رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة والوفد الوزاري المرافق له، عقدوا اجتماعا مع نظرائهم من الجانب التونسي، لبحث المصالح المشتركة بين البلدين، بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورؤساء الأجهزة التنفيذية.