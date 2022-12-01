نيبينزيا: اقتراح بروكسل حول "محكمة بشأن أوكرانيا" محاولة لتغطية الخروج عن القانون

وصف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، مبادرة إنشاء محكمة دولية خاصة بشأن أوكرانيا تحت رعاية الأمم المتحدة، والتي طرحتها رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بأنها محاولة لإضفاء الشرعية على مصادرة الأصول الروسية.

الأمم المتحدة – سبوتنيك. وقال نيبينزيا للصحفيين تعليقا على بيان رئيسة المفوضية الأوروبية: “هناك الكثير من المبادرات المختلفة، ليس هناك الوقت لمتابعتها جميعها، هذا مثال على ما يسمونه “نظاما دوليا قائما على القواعد”، إنهم يؤلفون هذه القواعد، ثم يقومون بتمريرها على أنها عالمية”.

ووفقا لنيبينزيا، فإن هذه “محاولة للتستر على الخروج عن القانون” و”الاختباء وراء سلطة الأمم المتحدة”.

وتابع الدبلوماسي الروسي: “لا أعلم ما هذه المحكمة، ولا عما يدور الحديث بشأنها، لكنهم يريدون الحصول على قرار من الجمعية العامة، كما حدث في المرة السابقة (في وقت سابق، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بشأن تعويضات لأوكرانيا من روسيا، حيث رفض أكثر من نصف الدول الأعضاء دعم الوثيقة)”.

وأضاف: “لكن الشيء الرئيسي هو أن الجمعية العامة ليس لديها الصلاحية لاتخاذ مثل هذه القرارات، هذا من اختصاص مجلس الأمن الدولي”.