قالت وزارة الدفاع الأمريكية، الأربعاء، إن المقاول العسكري الأمريكي الرئيسي، رايثيون، فاز بعقد لتوريد أنظمة صواريخ أرض جو المتقدمة (ناسامز) بقيمة تزيد عن 1.2 مليار دولار كجزء من الجهود الأمريكية لدعم أوكرانيا وسط العملية العسكرية الروسية الخاصة.

واشنطن – سبوتنيك . وقالت الدفاع الأمريكية في بيان صحفي: “حصلت شركة رايثيون، توكسبوري، ماساتشوستس، على عقد سعر ثابت بقيمة

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أكثر من 1.2 مليار دولارا لشراء أنظمة صواريخ أرض جو (ناسامز) والمعدات والخدمات وقطع الغيار المرتبطة بها لدعم الجهود المبذولة في أوكرانيا”.

وقال البيان إن التاريخ المقدر لإنجاز العقد محدد في 28 نوفمبر 2025.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.

وأكد الرئيس فلاديمير بوتين، سابقا، أن العملية تهدف “لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات”.

ومنذ أن شنت روسيا العملية العسكرية في 24 فبراير/ شباط، تقدم الدول الغربية إلى كييف مساعدات إنسانية وعسكرية ومالية.