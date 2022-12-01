المصالحة الروسي يرصد عملية قصف من قبل إرهابيي "النصرة" في محافظة إدلب السورية

رصد المركز الروسي للمصالحة في سوريا عملية قصف واحدة من قبل إرهابيي “النصرة” في محافظة إدلب السورية.

موسكو – سبوتنيك . وقال المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن مسلحي تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي (المحظور في روسيا) نفذوا عملية قصف واحدة في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غربي سوريا.

وأوضح نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة أوليغ إيغوروف خلال إفادة صحفية أمس الأربعاء، إنه “خلال اليوم الأخير سجلت في منطقة إدلب لخفض التصعيد عملية قصف واحدة من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية”.