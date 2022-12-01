وزير الدفاع الأمريكي يحذر نظيرة التركي من شن أنقرة عملية عسكرية في سوريا

قالت وزارة الدفاع الأمريكية، الأربعاء، إن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، تحدث هاتفيا مع نظيره التركي خلوصي أكار وأعرب عن معارضة واشنطن القوية لعملية أنقرة العسكرية الجديدة في شمال شرق سوريا وشاركه قلقه من أن الضربات التركية تهدد القوات الأمريكية في المنطقة.

واشنطن – سبوتنيك . وقالت وزارة الدفاع في البيان الصحفي يوم الأربعاء إن وزير الدفاع، لويد أوستن، تحدث هاتفيا اليوم مع وزير الدفاع الوطني التركي خلوصي أكار”.

تركيا تتهم أمريكا بدعم الإرهابيين شمالي سوريا

وأضاف البيان: “أعرب [وزير الدفاع] عن قلقه إزاء تصاعد العمل في شمال سوريا وتركيا، بما في ذلك الغارات الجوية الأخيرة، التي هدد بعضها بشكل مباشر سلامة الأفراد الأمريكيين الذين يعملون مع الشركاء المحليين في سوريا لهزيمة تنظيم داعش [المحظور في روسيا].

ودعا الوزير أوستن إلى خفض التصعيد، وشارك معارضة الوزارة القوية لعملية عسكرية تركية جديدة في سوريا، بحسب البيان.

وخلال الأيام الأخيرة، كثفت تركيا قصفها لمواقع تابعة لحزب العمال الكردستاني شمالي سوريا، الذي تصنفه تنظيما إرهابيا، وتتهمه بشن هجمات دموية في البلاد، بما في ذلك تفجير إسطنبول الذي وقع في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وأكد أردوغان، أمس الأحد، أن “تركيا لها حق التصرف في المناطق التي حددتها خارج حدودها من أجل حماية أمنها”.