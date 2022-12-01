اشتباكات مسلحة بين مسلحين فلسطينيين وقوات إسرائيلية اقتحمت مدينة جنين ومخيمها

قالت وسائل إعلام فلسطينية، صباح اليوم الخميس، إن مدينة جنين ومخيمها، شهدا اشتباكات مسلحة عنيفة بين مسلحين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية.

وقالت إذاعة الأقصى الفلسطينية إن “اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال في جنين ومخيمها”.

وأضافت نقلا عن مصادر محلية أن “قوات الاحتلال تدفع بتعزيزات عسكرية باتجاه مدينة جنين”.

كما نقلت عن مصدر طبي أن “عدة إصابات بينها خطيرة خلال اقتحام مخيم جنين، واستمرار الاشتباكات”.

وقالت كتائب “شهداء الأقصى” الفلسطينية إنه “عند الساعة 02:18..مجاهدونا بكل بسالة واقتدار يخوضون اشتباكات مسلحة عنيفة مع قوات الاحتلال الصهيوني وقواته الخاصة المقتحمة لمخيم جنين”.

من جانبها، قالت “سرايا القدس” الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي: “في هذه الأثناء يخوض مجاهدونا الأبطال اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال الصهيوني التي اقتحمت حي الهدف في مخيم جنين البطولة”.

وقُتل 3 فلسطينيين في مواجهات مع قوات إسرائيلية اقتحمت مناطق في الضفة الغربية، ليل الاثنين، لتنفيذ اعتقالات. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن “اقتحامات لقوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية خلفت ثلاثة شهداء”.

وأشارت، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إلى “استشهاد الشقيقين جواد وظافر عبد الرحمن عبد الجواد ريماوي (22 و21 عاماً)، بعد إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليهما في كفر عين شمال غرب رام الله”، وسط الضفة الغربية.

وأوضحت أن الشقيقين الريماوي قضيا جراء إصابتهما بالرصاص في منطقتي الحوض والصدر.