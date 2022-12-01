مقتل فلسطينيين إثنين وإصابة آخر برصاص القوات الإسرائيلية في مخيم جنين

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، صباح اليوم الخميس، بمقتل فلسطينيين إثنين وإصابة آخر برصاص القوات الإسرائيلية في مخيم جنين.

وقالت الوكالة عبر موقعها الإلكتروني: “استشهد شابان، وأصيب آخر، فجر اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم جنين”.

اشتباكات مسلحة بين مسلحين فلسطينيين وقوات إسرائيلية اقتحمت مدينة جنين ومخيمها

كما نقلت عن مراسلها أن “قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم جنين ومنطقة الهدف، ودارت مواجهات واشتباكات عنيفة، أسفرت عن استشهاد شابين وإصابة آخر، حتى اللحظة”.

وفي وقت سابق، صباح اليوم، قالت وسائل إعلام فلسطينية إن مدينة جنين ومخيمها، شهدا اشتباكات مسلحة عنيفة بين مسلحين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية .

وقُتل 3 فلسطينيين في مواجهات مع قوات إسرائيلية اقتحمت مناطق في الضفة الغربية، ليل الاثنين، لتنفيذ اعتقالات. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن “اقتحامات لقوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية خلفت ثلاثة شهداء”.

وأشارت، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إلى “استشهاد الشقيقين جواد وظافر عبد الرحمن عبد الجواد ريماوي (22 و21 عاماً)، بعد إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليهما في كفر عين شمال غرب رام الله”، وسط الضفة الغربية.

وأوضحت أن الشقيقين الريماوي قضيا جراء إصابتهما بالرصاص في منطقتي الحوض والصدر.