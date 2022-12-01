مادورو: سلطات فنزويلا تطلق الحوار مع المعارضة بشأن الانتخابات المقبلة في البلاد

أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، بأن سلطات بلاده ستطلق خلال الأيام المقبلة الحوار مع ممثلي المعارضة بشأن الانتخابات المقبلة في البلاد.

بوينس آيرس – سبوتنيك . وقال مادورو خلال مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء: “في ما يخص السياسة لدينا حوار مع المعارضة كلها. وفي الأيام القريبة القادمة سنطلق حوارا مع كل المعارضة لوضع رؤية للسيناريو المستقبلي للانتخابات من أجل إحراز تقدم في ضمان حرية ونزاهة وشفافية الانتخابات”.

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وتابع: “سنتحدث مع جميع قوى المعارضة، بما فيها “المنصة الموحدة” في الوقت المناسب. ويجب أن نرى أولا أنها تنفذ وعودها”.

وأضاف: “نريد انتخابات حرة في فنزويلا، انتخابات حرة من العقوبات وإجراءات أحادية الجانب”.