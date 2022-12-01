اليابان تدرس تطوير أكثر من 10 أنواع من الصواريخ بميزانية 36 مليار دولار

ذكرت صحيفة “يوميوري شيمبون” اليابانية، يوم الخميس، أن وزارة الدفاع اليابانية تدرس التطوير المتزامن لأكثر من عشرة أنواع من الصواريخ وطلبت بالفعل ميزانية قدرها 5 تريليون ين (36.44 مليار دولار) لهذا الغرض.

طوكيو – سبوتنيك . ووفقا للتقرير، تأتي المبادرة كجزء من خطة لتحسين القدرات الدفاعية للبلاد وحيازة القدرة على الانتقام من قواعد العدو.

اليابان تطور صواريخ متوسطة المدى لاعتراض الأسلحة التي تفوق سرعة الصوت

وتنص الخطة على تطوير صواريخ برية وبحرية وجوية من مختلف النطاقات، بما في ذلك المركبات الانزلاقية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.

ووفقا للخطة الأولية، سيبدأ نشر صواريخ أرض- بحر حديثة من النوع 12 يبلغ مداها أكثر من 1000 كيلومتر (620 ميلا) بعد عام 2026.

وقال التقرير إنه من المقرر إجراء اختبار نموذج أولي للصواريخ عالية السرعة التي تحمل مركبات انزلاقية في عام 2027، مع نشره بعد السنة المالية 2030. كما تدرس طوكيو أيضا تطوير إصدارات تطلق الصواريخ من الغواصات.

وقال التقرير إن نشر الصواريخ الأرضية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، والتي كان من المقرر أصلا إجراؤها في عام 2030، من المقرر الآن في عام 2028.

وذكرت الصحيفة أن وزارة الدفاع طلبت بالفعل 5 تريليونات ين من أموال الميزانية من وزارة المالية اليابانية لتطوير الصواريخ.