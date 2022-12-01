ماكرون ينتقد السياسة التجارية الأمريكية ويصفها بـ"العدوانية للغاية" للشركات الفرنسية

ذكرت هيئة الإذاعة الفرنسية، الأربعاء، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انتقد السياسة التجارية الأمريكية في اجتماع مع المشرعين الأمريكيين.

موسكو – سبوتنيك . وقال ماكرون في غداء عمل مع أعضاء الكونغرس والمديرين التنفيذيين للشركة والمسؤولين الحكوميين في واشنطن: “إنها [سياسة] عدوانية للغاية لرجال الأعمال لدينا”.

ومن المقرر أن يتبع الاجتماع محادثات متوترة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال الرئيس الفرنسي عن قانون الحد من التضخم (IRA)، وهو استثمار محلي أمريكي في إنتاج الطاقة وسياسة تعزيز الطاقة النظيفة دخلت حيز التنفيذ مؤخرا: “ربما ستصلح مشكلتكم، لكنكم ستزيدون من مشكلتنا”.