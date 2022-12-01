إعلام: الولايات المتحدة تعتزم تدريب المزيد من الجنود الأوكرانيين بدورات أكثر صعوبة

ووفقا لتقرير وكالة “سي إن إن”: “كجزء من البرنامج الجديد، ستبدأ الولايات المتحدة في تدريب مجموعات أكبر بكثير من الجنود الأوكرانيين على تكتيكات قتالية أكثر تعقيدا، بما في ذلك تنسيق مناورات المشاة بدعم مدفعي”.

وبحسب القناة، ستكون الدورات التدريبية “أكثر كثافة وشمولية” بشكل ملحوظ من تلك التي يتم تقديمها حاليا في بريطانيا أو بولندا، وتجدر الإشارة إلى أن الاقتراح أرسل بناء على طلب الجانب الأوكراني.

يذكر أنه من المخطط تدريب 2500 جندي شهريا في القاعدة العسكرية الأميركية في ألمانيا وحدها.