حركة الجهاد الإسلامي تعلن مقتل إثنين من أبرز قادتها الميدانيين في جنين وتؤكد أن العدو سيدفع الثمن

نعت حركة الجهاد الإسلامي وذراعها المسلح “سرايا القدس”، أبرز قادتهما الميدانيين الذين قتلى على يد القوات الإسرائيلية في جنين، مؤكدين أن العدو سيدفع ثمن جريمته

وقالت حركة الجهاد وسرايا القدس، في بيان لهما، إن “أبرز القادة الشهيد محمد أيمن السعدي (26 عاماً) قائد كتيبة جنين، والشهيد نعيم جمال زبيدي (27 عاماً)، ارتقيا إثر عملية اغتيال جبانة نفذتها قوات الاحتلال في مخيم جنين فجر اليوم”.

مقتل فلسطينيين إثنين وإصابة آخر برصاص القوات الإسرائيلية في مخيم جنين

وأكد البيان مضيهما في “جهادهما ضد هذا المحتل الغاصب ولن يتراجعا، وأن دماء الشهداء القادة ستتحول إلى نور يضيء لهما الطريق نحو القدس”، مشددين على أن “كتيبة جنين وكل الأجنحة العسكرية الأبطال، سنبقى شوكة في حلق الاحتلال حتى زواله”.

وأضاف أن “ارتقاء الشهداء سيزيد المقاومة قوة وعزيمة وإصرار على الثبات والمضي قدما في طريق الجهاد، وأن الإرهاب الصهيوني لن ينال من عزيمة وإرادة المقاتلين الأبطال”.

وقتل شابان، وأصيب ثالث، واعتقل أربعة آخرون، فجر اليوم الخميس، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية، مدينة ومخيم جنين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا، بأن الشابين نعيم جمال الزبيدي (27 عاما)، ومحمد أيمن السعدي (26 عاما)، استشهدا برصاص الاحتلال، وإصابة آخر بشظايا بالوجه، وحالته مستقرة”.

وكانت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مخيم جنين ومنطقة الهدف، ونشرت قناصة على أسطح عدد من المنازل والبنايات، ودارت مواجهات واشتباكات عنيفة، حسب الوكالة الفلسطينية.