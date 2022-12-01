رينارد يعلق على خسارة السعودية أمام المكسيك وخروجها من كأس العالم

علق المدير الفني للمنتخب السعودي هيرفي رينارد، على نتيجة مباراة الأخضر أمام المكسيك، التي انتهت بخسارته وخروجه من كأس العالم قطر 2022.

واعترف المدرب الفرنسي، بأن أداء المنتخب السعودي كان أضعف من المكسيك في المباراة التي جمعت الفريقين، أمس الأربعاء، وانتهت بتقدم المكسيك (2 – 1)، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية “واع”.

وقال رينارد، في تصريحات صحفية عقب المباراة، إن فريق المكسيك لعب مباراة جيدة للغاية، مشيرا إلى أن اللاعبين كانوا أكثر حماسا وإصرارا.

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وتابع: “لكن نتيجة المباراة لا تعكس ما حدث فيها”، مشيرا إلى أن الأخضر لم يدخل المباراة على الإطلاق.

ولفت المدرب الفرنسي إلى أن منتخب السعودي نجا من هدف في الدقيقة الثالثة، لكنه لم يستطع التعامل مع حماسة منتخب المكسيك وشراسته.

ولفت إلى أن الفريق السعودي كان يعاني من مشاكل بدنية وأن إصابة علي البليهي، مدافع الفريق، كان يجب التأقلم معها.

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وأوضح هيرفي رينارد أنه كان يعلم أن المكسيك ستحاول تسجيل عدة أهداف لتضمن التأهل إلى دور الـ 16، لكنه رفض إلقاء اللوم على غياب بعض اللاعبين بسبب الإيقاف والإصابة.