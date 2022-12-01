لوكاشينكو: أجهزة الأمن تلاحظ نشاطا عسكريا ملحوظا على الحدود

أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، أن أجهزة الأمنية لاحظت زيادة في عدد الاستفزازات بالقرب من حدود البلاد.

قال لوكاشينكو خلال اجتماع مناقشة قضايا الدفاع والوضع العسكري والسياسي إن”جميع الأجهزة الأمنية تشير إلى زيادة في عدد الاستفزازات بالقرب من حدود الدولة ولا سيما الحدود الأوكرانية، حيث تحاول على الأرجح جر قوات الدول الأعضاء في الناتو إلى الصراع”.

كما أشار لوكاشينكو إلى أن المعارضة التي هربت من البلاد تطالب بشكل متزايد بالاستيلاء على السلطة بالقوة وارتكاب أعمال إرهابية على أراضي بيلاروسيا، مؤكدا في حديثة على أن “بعضهم ليسوا مجرد خونة ولكنهم متطرفون حقيقيون وهم بالفعل يدعون علنًا دون تردد لشن ضربات على أهداف في بلدنا حتى أنهم نسوا أن أقاربهم يعيشون على أراضي بيلاروسيا”.