لافروف: حلف الناتو عاد إلى أولويات الحرب الباردة

وقال لافروف “نتذكر كيف تم إنشاء الناتو عندما توصل الأمين العام الأول للحلف السيد إسماي إلى صيغة إبق الروس خارج أوروبا والأمريكيين في أوروبا والألمان في موقع السيطرة”، مشيرا إلى أن ما يحدث يعني بالتأكيد عودة الناتو إلى تلك الأولويات التي تم تطويرها قبل 70 عامًا.