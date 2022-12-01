لافروف: حلف الناتو عاد إلى أولويات الحرب الباردة

اعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن حلف شمال الأطلسي “الناتو” عاد إلى أولويات الحرب الباردة مع روسيا.
وقال لافروف “نتذكر كيف تم إنشاء الناتو عندما توصل الأمين العام الأول للحلف السيد إسماي إلى صيغة إبق الروس خارج أوروبا والأمريكيين في أوروبا والألمان في موقع السيطرة”، مشيرا إلى أن ما يحدث يعني بالتأكيد عودة الناتو إلى تلك الأولويات التي تم تطويرها قبل 70 عامًا.
ووفقًا له، لا يزال الناتو يريد إبعاد الروس عن أوروبا والولايات المتحدة سيطرت على الاتحاد الأوروبي بأكمله.
وأكد لافروف أنه لن يتم استعادة العلاقات السابقة مع الدول الغربية وما حصل لن يعود كما كان في السابق.
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