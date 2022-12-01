لافروف: روسيا لم تطالب بإجراء مفاوضات مع أوكرانيا وموسكو مستعدة للاستماع إلى الجانب الآخر

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن روسيا لم تطالب بإجراء مفاوضات مع أوكرانيا، مؤكدًا على أن موسكو مستعدة للاستماع إلى الجانب الآخر.

وقال لافروف خلال مؤتمره الصحفي: “عندما نتهم بأننا نطلب باستمرار نوعًا من المفاوضات لكسب الوقت، إذا جاز التعبير، من أجل حشد قوى إضافية لإجراء العملية العسكرية الخاصة، فهذا مضحك وغير سار لأن الناس يكذبون، إنهم يكذبون بصراحة”.

وتابع لافروف بالقول: “لم نطلب أبدًا أي مفاوضات، لكننا قلنا دائمًا أنه إذا كان لدى شخص ما مصلحة في حل تفاوضي، فنحن مستعدون للاستماع”.

ولفت الوزير لافروف إلى أن الولايات المتحدة والناتو منخرطون بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا.

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