السيسي: شواطئ الدلتا تواجه مخاطر محتملة بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن ارتفاع منسوب البحر سيعرض الشواطئ المنخفضة للدلتا إلى مخاطر محتملة خلال الـ 50 عاما المقبلة.
جاء ذلك في تصريحات خلال افتتاحه المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة، اليوم الخميس، حسبما ذكرت صحيفة “المصري اليوم” المصرية.
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25 أكتوبر 2021, 18:51 GMT
وأوضح السيسي أن مصر لديها مشروع لحماية الشواطئ له مساران أولهما هو إقامة حواجز مياه، أما الثاني فهو إقامة شاطئ بارتفاع متر وتشييد طريق فوقه بارتفاع متر آخر.
وتابع: “هناك توقعات بأن يتراوح ارتفاع سطح البحر خلال الـ 50 عاما المقبلة ما بين متر ومترين، مشيرا إلى أنه يمكن إقامة حواجز على مسافة تتراوح بين 200 و300 كيلومترا لحماية شواطئ وسكان الدلتا من الغرق.
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