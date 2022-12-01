السيسي: شواطئ الدلتا تواجه مخاطر محتملة بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن ارتفاع منسوب البحر سيعرض الشواطئ المنخفضة للدلتا إلى مخاطر محتملة خلال الـ 50 عاما المقبلة.

جاء ذلك في تصريحات خلال افتتاحه المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة، اليوم الخميس، حسبما ذكرت صحيفة “المصري اليوم” المصرية.

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وأوضح السيسي أن مصر لديها مشروع لحماية الشواطئ له مساران أولهما هو إقامة حواجز مياه، أما الثاني فهو إقامة شاطئ بارتفاع متر وتشييد طريق فوقه بارتفاع متر آخر.