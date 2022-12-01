ما هي الأسلحة الصينية التي يسعى المغرب للحصول عليها؟

يسعى الجيش المغربي للحصول على أسلحة جديدة من الصين تشمل قنابل وصواريخ دقيقة التوجيه وطائرة مسيرة بدون طيار “درونز”.

ويتفاوض المغرب مع شركة الدفاع الصينية لعلوم الفضاء والصناعة للحصول على هذه الأسلحة، حسبما ذكر موقع “هسبريس” المغربي، أمس الأربعاء.

ولفت الموقع أن الطائرات المسيرة، التي يسعى المغرب للحصول عليها من الصين تشمل طائرات “وينغ لونغ – 1″ و”وينغ لونغ – 2”.

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وأشار الموقع إلى افتتاح المغرب قاعدة عسكرية للدفاع الجوي بعيد المدى، العام الماضي، لاستخدام أنظمة دفاع جوي صينية.

ويصنف الجيش المغربي في المرتبة رقم 56 بين أضخم 142 جيشا في العالم، حسبما تشير إحصائيات موقع “غلوبال فاير بور” الأمريكي لعام 2022.

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ويصل إجمالي عدد جنود الجيش المغربي إلى 325 ألف جندي، ويمتلك 249 طائرة حربية، وأكثر من 3 آلاف و300 دبابة و3 آلاف و500 مدرعة، إضافة إلى مئات وحدات المدفعية المقطورة وذاتية الحركة وراجمات الصواريخ.

ويصنف الأسطول الحربي المغربي في المرتبة رقم 25 عالميا بـ 121 وحدة بحرية، وتقدر ميزانية الدفاع المغربية بـ 5.4 مليار دولار.