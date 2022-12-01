الدفاعات الجوية الروسية تسقط 3 طائرات مسيرة أوكرانية وتعترض 8 قذائف "هيمارس" و"أولخا"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال اليوم الماضي ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية واعترضت 8 قذائف صاروخية من طراز “هيمارس” و”أولخا”.

موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان الدفاع، “أسقطت أنظمة الدفاع الجوي ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية في مناطق جيتلوفكا، وتشيرفونوبوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية ومدينة دونيتسك.

بالإضافة إلى اعتراض ثمانية قذائف لصواريخ “هيمارس” و”أولخا”، في مناطق سفاتوفو في جمهورية لوغانسك الشعبية ونوفاي زاباروجيه وزيليوني غاي وزدانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية “.

وأضاف البيان، “في منطقة أوريكوفاتكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، كما تم تدمير منظومة إطلاق صواريخ من طراز” هيمارس” أمريكية الصنع. في مناطق في مناطق كريفايا لوكا وماركوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية رادار مضاد للبطارية الأوكرانية أيه أن / تي بي كيو-37″.

وأشار البيان إلى أنه تم تدمير ثلاثة مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية وذخيرة القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق فولنو بول بجمهورية دونيتسك الشعبية وأوريخوف في مقاطعة زابوروجيه.

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