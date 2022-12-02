مصر تتوصل إلى اكتشافات أثرية مهمة في الفيوم من العصرين اليوناني والروماني… صور

قالت وزارة السياحة والآثار المصرية، اليوم الخميس، إن إحدى بعثاتها نجحت في الكشف بجباية جرزا ‏في مدينة الفيوم، عن مبنى جنائزي ضخم، يعود إلى العصرين البطلمي والروماني.‏

و”المبنى المكتشف هو عبارة عن مبنى ضخم مبني على طراز البيوت الجنائزية ذو أرضية من الملاط الجيري الملون والمزين ببلاطات متبادلة الألوان؛ ويتقدمه من الناحية الجنوبية سقيفة أعمدة عثر بداخلها على بقايا أربعة أعمدة، كما يؤدي المبنى إلى شارع ضيق خاص به”، وفقا لبيان من الوزارة المصرية.

كما توصلت البعثة إلى اكتشاف عدد من النماذج من بورتريهات المومياوات، أو ما يعرف ببورتريهات الفيوم، والتي “تعد من أهم المكتشفات الأثرية التي تم العثور عليها خلال الموسم الحالي، إذ تعد النماذج المكتشفة هي أول النماذج التي تم العثور عليها منذ اكتشاف آخر بورتريهات عثر عليها بواسطة عالم الآثار البريطاني، فلندرز بتري، منذ أكثر من 115 عاما”، وفقا لما أكده رئيس الإدارة المركزية للآثار المصرية بمصر الوسطى، الدكتور عادل عكاشة، في بيان من وزارة السياحة والآثار المصرية.

الكشف عن مبنى جنائزي ضخم ونماذج من بورتريهات الفيوم بموقع جرزا الأثري بالفيوم

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١ ديسمبر ٢٠٢٢#اكتشافات_أثرية_جديدة #الحلم_المصري #ϯⲣⲁⲥⲟⲩⲓ_ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ pic.twitter.com/sJgZNUDoKB — الحلم المصري | ϯⲣⲁⲥⲟⲩⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ (@ElhelmAlmasry) December 1, 2022

كذلك عثرت البعثة على “تمثال نادر من التيراكوتا للمعبودة “إيزيس أفروديت” بأحد الدفنات داخل تابوت خشبي، بالإضافة إلى مجموعة من السجلات المصنوعة من ورق البردي المكتوب عليها كتابات بالخط الديموطيقي واليوناني تشير إلى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والدينية لساكني المنطقة خلال تلك الفترة، وفقا للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية”، الدكتور مصطفى وزيري.

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وبيّن أن “ما تم كشفه بالموقع يوضح التنوع والاختلاف في دقة وجودة عملية التحنيط خلال العصرين البطلمي والروماني، والتي تشير إلى المستوى الاقتصادي للمتوفي وذلك بدءا من التحنيط عالي الجودة، ووصولا الى الدفنات ذات الطابع البسيط”.