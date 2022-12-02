شولتز يصف "الناتو" بأنه الضامن المركزي لأمن أوروبا

قال المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الخميس، إن “الناتو” كان ولا يزال الضامن المركزي لأمن أوروبا.

قال شولتز، في مؤتمر صحفي مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، “الناتو كان ولا يزال الضامن الرئيسي لأمننا الجماعي”.

وأضاف “أظهرت رغبة الجانب الروسي في تغيير الحدود في أوروبا مدى أهمية التحالف عبر الأطلسي”، بحسب تعبيره.

وتابع شولتز “حتى قمة الناتو القادمة، آمل أن نتمكن من الترحيب رسميا بفنلندا والسويد كحليفين جديدين، كما قررنا بشكل مشترك في مدريد (حيث عقدت قمة الناتو في يونيو/ حزيران)”.

وأضاف شولتز “ألمانيا ستعزز أمن بولندا من خلال منحها ثلاثة أنظمة دفاع جوي والمفاوضات ما زالت مستمرة معها”.

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