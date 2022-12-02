وزير الخارجية المصري يبحث مع المبعوث الأممي تطورات الوضع السوري… صور

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، اليوم في العاصمة الإيطالية روما، الأوضاع في سوريا ونتائج الاتصالات بمختلف أطراف الأزمة السورية.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية مساء اليوم الخميس، فقد التقى شكري مع بيدرسون اليوم في روما، وذلك على هامش مشاركتهما في منتدى حوارات روما المتوسطية بالعاصمة الإيطالية.

على هامش منتدى حوارات روما المتوسطية، السيد سامح شكري وزير الخارجية يلتقي مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا “جير بيدرسون”@UNEnvoySyria@GeirOPedersen pic.twitter.com/65UszNKXmT — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) December 1, 2022

وتناول الجانبان خلال اللقاء “تفاصيل التطورات على الساحة السورية، حيث أطلع بيدرسون وزير الخارجية على نتائج اتصالاته الأخيرة مع مختلف الأطراف السورية من أجل حلحلة العملية السياسية في سوريا”.

من جانبه، أكد شكري، على “ثوابت الموقف المصري حيال الأزمة في سوريا، والمتمثلة في ضرورة الدفع بالحل السياسي وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، وتحقيق تقدم في العملية السياسية، فضلاً عن رفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق”.

وناقش الجانبان التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وتأثيراتها على استقرار دول المنطقة، حيث أكدا على “أهمية الحفاظ على السيادة السورية وتجنيب المنطقة المزيد من عوامل عدم الاستقرار”.