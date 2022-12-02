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فرحة أمير قطر بانتصار المغرب وتأهله للدور الـ16 في كأس العالم

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
تداولت وسائل إعلام قطرية لقطات مصورة ترصد رد فعل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بعد ‏فوز المنتخب المغربي ضد منافسه الكندي، وتأهله للدور الـ16 في بطولة كأس العام لكرة القدم 2022.‏

ونشرت صحيفة “الشرق” القطرية فيديو لأمير قطر وملامح الفرحة على وجهه بعد فوز المنتخب المغربي، في مباراة اليوم الخميس، وإمساكه بالعلم المغربي، احتفالا بالمنتخب الذي أصبح العربي الوحيد رسميا الذي يتأهل إلى دور الـ16 من مونديال 2022.
وتأهل منتخب المغرب لدور الـ16 ببطولة كأس العالم 2022، بعد الفوز على كندا (2-1)، اليوم الخميس، على استاد الثمامة ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات.
وسجل للمغرب حكيم زياش في الدقيقة (4)، ويوسف النصيري في الدقيقة (34)، بينما سجل لكندا نايف أكرد بالخطأ في مرماه في الدقيقة (44).
وتصدر المنتخب المغربي المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، ورافقه المنتخب الكرواتي وصيف المجموعة بـ 5 نقاط، ليكرر إنجاز تأهله التاريخي من الصدارة في مونديال 1986.
وبات المغرب المنتخب العربي الوحيد الذي بلغ ثمن نهائي مونديال قطر، بعد خروج قطر وتونس والسعودية من مرحلة المجموعات.
وعمت فرحة كبيرة أرجاء الوطن العربي بعد الأداء والنتائج المشرفة التي حققها منتخب أسود الأطلسي وظهر ذلك من تفاعل المشجعين العرب على مواقع التواصل بعد فوز المغرب وتأهله لدور الـ16 بمونديال قطر.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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