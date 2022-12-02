واشنطن تتفاوض مع دول بالشرق الأوسط تستخدم منظومة "ناسامز" لإرسالها إلى أوكرانيا

واشنطن – سبوتنيك . ونقلت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية عن هايز قوله: “منظومة “ناسامز” منتشرة في الشرق الأوسط، وبعض حلفائها في الناتو، وكذلك الولايات المتحدة نفسها، يجرون حاليًا مفاوضات مع عدة دول في الشرق الأوسط تستخدم هذه المنظومة من أجل إرسالها إلى أوكرانيا”.