واشنطن تتفاوض مع دول بالشرق الأوسط تستخدم منظومة "ناسامز" لإرسالها إلى أوكرانيا

قال الرئيس التنفيذي لشركة “رايثيون” الأمريكية المختصة بأنظمة الدفاع والفضاء والأمن السيبراني، غريغ هايز، يوم الخميس، إن الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو يجرون محادثات مع عدد من دول الشرق الأوسط لإرسال منظومة “ناسامز” للدفاع الجوي إلى أوكرانيا.
واشنطن – سبوتنيك. ونقلت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية عن هايز قوله: “منظومة “ناسامز” منتشرة في الشرق الأوسط، وبعض حلفائها في الناتو، وكذلك الولايات المتحدة نفسها، يجرون حاليًا مفاوضات مع عدة دول في الشرق الأوسط تستخدم هذه المنظومة من أجل إرسالها إلى أوكرانيا”.
وناسامز عبارة عن نظام دفاع صاروخي “أرض جو” من متوسط إلى طويل المدى، كانت أوكرانيا طلبته من الولايات المتحدة الأمريكية؛ نظرا لأن الأسلحة الروسية يمكنها إصابة أهداف على بعد أكثر من 100 ميل.
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